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В Бишкеке женщина поела в ресторане на 11 тыс. сомов, но отказалась платить

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке посетительница ресторана съела обед из морепродуктов на 11 тысяч сомов, а потом отказалась платить по счету. Сотрудники ресторана предупреждают коллег о мошеннице через соцсети.

"Сегодня в 12 часов в ресторан "Моря" пришел гость, на вид приятная и опрятная женщина. Все как обычно, заказала еду - все самые дорогие морепродукты, счет вышел на 11063 сома. Обслужили, все было хорошо и, когда пришло время расплачиваться, она, к нашему удивлению, ответила: "У меня нет денег". Мы, конечно, были просто в шоке, начали разбираться в ситуации, на что просто услышали: "Денег нет, делайте, что хотите". Вызвали милицию, поехали в РОВД, провели там около четырех часов. Милиционеры ее сразу узнали, сказав, что она не первый раз так поступает и они ничего не могут сделать, так как такой статьи нет. Пришли к решению, что можно посадить ее на 7 суток по статье "Хулиганство"", - сообщили сотрудники ресторана.

Но мошеннице не пришлось сидеть, трое случайных свидетелей решили оплатить ее счет.

"Позже выяснили, что она проводила такие махинации не только с нами, но и с другими заведениями в Бишкеке, она, как оказалось, иностранка (китаянка), но хорошо говорит на русском. И мы хотим предостеречь коллег ресторанного бизнеса, чтобы они не впускали эту женщину к себе в заведение", - написали пострадавшие рестораторы.


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URL: https://www.vb.kg/411488
Теги:
кафе, мошенничество, питание, Бишкек
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