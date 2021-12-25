Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 279 млн человек

По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 279 миллионов человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Всего в мире COVID-19 инфицировано 279,357,895 человек, из них выздоровел 249,655,079 человек. Количество умерших возросло до 5,409,146.

"Лидеры" по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (52,986,307), Индия (34,776,416), Бразилия (22,230,737), Великобритания (11,891,292), Россия (10,343,353), Турция (9,266,516), Франция (8,983,760), Германия (6,982,228) и Иран (6,181,784).

"Лидеры" по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (837,671), Бразилии (618,429) и Индии (479,218).