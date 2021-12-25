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В Якутии мужчина спутал брата с лосем и убил его

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- Дарья Таирова
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В Якутии мужчина на охоте спутал брата с лосем и убил его - он выстрелил родственнику в голову с расстояния 150 метров. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия).

По данным СКР, инцидент произошел 23 декабря в 44 километрах от села Дикимдя, ближайшего населенного пункта. Там 47-летний мужчина принял своего 51-летнего брата за дикое животное из-за плохой видимости, и трижды выстрелил в его сторону из длинноствольного карабина "Тигр-К".

Между братьями было 150 метров, однако одна из пуль попала в голову жертвы. Мужчина умер мгновенно на месте происшествия. Сейчас следствие изучает полную картину преступления.


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URL: https://www.vb.kg/411491
Теги:
оружие, охота, убийство
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