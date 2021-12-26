В Европе предрекли рекордные цены на газ до 2023 года

Цены на газ в Европе не снизятся даже предстоящим летом и останутся высокими до начала 2023 года. Сообщает радио Sputnik со ссылкой на агентство Bloomberg.

Пессимизм аналитиков связан с анонсированным Францией отказом от использования ядерной энергии и предположениями западных СМИ о якобы ограничении Россией поставок голубого топлива.

На ситуацию со стоимостью сырья также влияет заявление германского энергетического регулятора о том, что оператор газопровода "Северный поток-2" не пройдет сертификацию в первой половине 2022 года.

На уходящей неделе цены на топливо упали с исторических максимумов, но контракты на летний период продолжают ставить рекорды. В конце года их стоимость приближается к уровню 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Неделю назад газ с летней поставкой можно было купить за тысячу долларов, а в ноябре – за 600 долларов.

Осенью стоимость газа в Европе серьезно увеличилась. В начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. К концу сентября этот показатель вырос более чем вдвое.