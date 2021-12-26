Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 95.52 - 96.72

На дороге Ош-Баткен-Исфана таджики закидали камнями машины кыргызстанцев

56  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР по состоянию на вечер 25 декабря 2021 г.

Сообщается, что вчера, 25 декабря, примерно в 14 ч. 30 мин. на неописанном участке границы напротив местности Сай Лейлекского района Баткенского района Баткенской области пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана установили миномет на территории своего поста. На территории Таджикистана напротив кыргызстанских сел Дамба и Максат было зафиксировано скопление военнослужащих Таджикистана.

Около 19 ч.40 мин. на участке автодороги Ош-Баткен-Исфана в местности Эки-Таш села Кок-Таш 3-4 граждан Таджикистана закидали камнями примерно 4 автомашины граждан Кыргызстана. В результате чего машины получили различные повреждения. Граждане Кыргызстана не пострадали.

Прибывший на место начальник пограничной заставы "Кок-Таш" (КР) произвел 3 предупредительных выстрела в воздух, после чего граждане Таджикистана убежали вглубь территории.

Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды. Таджикская сторона сообщила, что проводит поиск лиц, причастных к инциденту.

В целях недопущения эскалации конфликта на месте находится начальник Баткенского пограничного отряда и начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области.

Подразделения границы, дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы.

Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку на данном участке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411496
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  