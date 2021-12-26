На дороге Ош-Баткен-Исфана таджики закидали камнями машины кыргызстанцев

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР по состоянию на вечер 25 декабря 2021 г.

Сообщается, что вчера, 25 декабря, примерно в 14 ч. 30 мин. на неописанном участке границы напротив местности Сай Лейлекского района Баткенского района Баткенской области пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана установили миномет на территории своего поста. На территории Таджикистана напротив кыргызстанских сел Дамба и Максат было зафиксировано скопление военнослужащих Таджикистана.

Около 19 ч.40 мин. на участке автодороги Ош-Баткен-Исфана в местности Эки-Таш села Кок-Таш 3-4 граждан Таджикистана закидали камнями примерно 4 автомашины граждан Кыргызстана. В результате чего машины получили различные повреждения. Граждане Кыргызстана не пострадали.

Прибывший на место начальник пограничной заставы "Кок-Таш" (КР) произвел 3 предупредительных выстрела в воздух, после чего граждане Таджикистана убежали вглубь территории.

Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды. Таджикская сторона сообщила, что проводит поиск лиц, причастных к инциденту.

В целях недопущения эскалации конфликта на месте находится начальник Баткенского пограничного отряда и начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области.

Подразделения границы, дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы.

Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку на данном участке.