Указ президента о переименовании города Исфана в Раззаков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера, 25 декабря, подписал Указ "О переименовании города Исфана Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики". Сообщается на официальном сайте президента.

Согласно указу, в целях защиты государственных интересов КР, дальнейшего улучшения духовно-нравственного воспитания граждан на основе национальных, исторических традиций и ценностей, увековечения памяти выдающегося государственного и политического деятеля Исхака Раззаковича Раззакова, учитывая его выдающиеся заслуги в развитии и становлении государственности, в связи со 110-летием со дня его рождения, руководствуясь статьей 71 и частью 2 статьи 86 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Кабинету министров в двухмесячный срок:

1) в установленном порядке рассмотреть вопрос переименования города Исфана Лейлекского района Баткенской области КР в город Раззаков Лейлекского района Баткенской области;

2) разработать соответствующий проект Закона и внести на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

Рекомендовать Жогорку Кенешу рассмотреть вышеуказанный законопроект во внеочередном порядке.