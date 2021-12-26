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Указ президента о переименовании города Исфана в Раззаков

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- Наталья Крайнова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера, 25 декабря, подписал Указ "О переименовании города Исфана Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики". Сообщается на официальном сайте президента.

Согласно указу, в целях защиты государственных интересов КР, дальнейшего улучшения духовно-нравственного воспитания граждан на основе национальных, исторических традиций и ценностей, увековечения памяти выдающегося государственного и политического деятеля Исхака Раззаковича Раззакова, учитывая его выдающиеся заслуги в развитии и становлении государственности, в связи со 110-летием со дня его рождения, руководствуясь статьей 71 и частью 2 статьи 86 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Кабинету министров в двухмесячный срок:

1) в установленном порядке рассмотреть вопрос переименования города Исфана Лейлекского района Баткенской области КР в город Раззаков Лейлекского района Баткенской области;

2) разработать соответствующий проект Закона и внести на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

Рекомендовать Жогорку Кенешу рассмотреть вышеуказанный законопроект во внеочередном порядке.


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URL: https://www.vb.kg/411497
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, Исфана
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