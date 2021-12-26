На Кубани готовятся к массовой эвакуации из-за сильных ливней

Сильные ливни обрушились на Анапу, Новороссийск, Крымский и Абинский районы, сообщает "Рамблер" со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Мощные ливни в Краснодарском крае пришли на смену снегопадам с утра 25 декабря. По данным издания, во многих населенных пунктах вода в реках уже достигла критических отметок.

В частности, в поселке Сукко под Анапой вышла из берегов река. В поселке звучат сирены, работают спасатели и сотрудники полиции

Подтопило и Новороссийск, где дороги "превратились в реки". Глава города Игорь Дяченко сообщил о введении в городе режима повышенной готовности.

На участке от Анапы до Джубги объявили штормовое предупреждение.

Глава Крымского района Сергей Лесь рекомендовал жителям собрать вещи и документы, набрать питьевой воды, запастись нескоропортящимися продуктами, зарядить телефоны, подготовить фонари и свечи, следить за новостями и быть готовыми к возможной эвакуации. Он отметил, что за 20 минут вода в реке поднялась на 8 сантиметров. В районе так же включали сигнализации и развернуты пункты эвакуации. По прогнозам синоптиков, ливни там продолжатся до конца 26 декабря.