Байден поздравил NASA с успешным выводом на орбиту телескопа James Webb

Американский президент Джо Байден в субботу, 25 декабря, поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с выводом на орбиту телескопа James Webb и признал, что успех данного проекта не был гарантирован. Сообщает ТАСС.

"Поздравляю NASA и всех, кто сделал возможным сегодняшний запуск телескопа James Webb. Webb является ярким примером того, чего мы можем достичь, если мечтаем по-крупному. Мы всегда знали, что этот проект будет рискованным предприятием, но при высоком риске велика награда", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter президента США.

Телескоп ранее в субботу был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Телескоп James Webb - это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского портала SpaceNews, NASA уже вложило в его реализацию $8,8 млрд, ЕКА - $815 млн, включая стоимость ракеты и запуска, ККА - $165 млн.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты приступают к их наземным испытаниям.