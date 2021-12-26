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Почти 670 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

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- Наталья Крайнова
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Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство за 11 месяцев текущего года, составило 667 тысяч 939 человек, что почти на 105 тысяч больше аналогичного периода прошлого года. Сообщает ТАСС, со ссылкой на данные МВД России по миграционной ситуации.

"За январь - ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, - 667 тысяч 939", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 563 тысяч 342.

По данным МВД, также увеличилось число поставленных на миграционный учет иностранцев. Так, если за 11 месяцев 2020 года их было 8 миллионов 983 тыс. 944 человека, то в текущем - 11 миллионов 895 тысяч 887. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран. "За январь - ноябрь 2021 года оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства - 183 тысяч 157", - отмечается в сводке. При этом за аналогичный период 2020 год данный показатель составлял более 206 тысяч.

В конце сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявляла, что запрос на получение российского гражданства растет. По ее словам, значительную часть среди желающих получить российское гражданство составляют граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/411500
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