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Кыргызстанцам предлагают сделать бустерную дозу вакцины против коронавируса

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане граждане могут сделать пройти иммунизацию бустерной дозой вакцины от COVID-19. Об этом сообащает республиканский штаб по борьбе с COVID.

Бустерная доза - это третья доза вакцины. Она необходима людям, у которых спустя время после первичной вакцинации снизился иммунитет к коронавирусной инфекциии.

Сообщается, что согласно внесенным изменениям с 20 декабря 2021 года начата иммунизация бустерной дозой на всей территории республики всем желающим гражданам, ранее получившим полный курс первичной вакцинации против COVID-19.

Граждане получившие бустерные дозы будут введены систему vc.emed.kg с генерированием электронного сертификата прививок.

На фото комбинации вакцин против COVID-19 для получения бустерной дозы, с использованием гетерологичных схем вакцинации.


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URL: https://www.vb.kg/411503
Теги:
вакцина, коронавирус, Спутник V, вакцинация
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