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Конфликт на границе: ночь прошла спокойно, без происшествий

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- Наталья Крайнова
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Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ по состоянию на 11:00 26 декабря.

Сообщается, что ночь прошла спокойно, без происшествий.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы.


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URL: https://www.vb.kg/411504
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Таджикистан
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