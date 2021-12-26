Конфликт на границе: ночь прошла спокойно, без происшествий

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ по состоянию на 11:00 26 декабря.

Сообщается, что ночь прошла спокойно, без происшествий.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы.