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В ЕАЭС укрепят координацию действий в энергетической сфере

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе создадут Совет руководителей уполномоченных органов государств - партнеров в сфере энергетики. Он призван стать вспомогательным органом для реализации в рамках Союза скоординированной энергетической политики.

Такая инициатива обсуждена на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло в режиме видеоконференции. Участие в нем от Кыргызстана принял первый заместитель председателя Кабинета министров Арзыбек Кожошева.

На очереди, как сообщили в ЕЭК, - подготовка и внесение проекта соответствующего решения на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.

Напомним, что общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС планируется запустить в 2025 году. Уже утверждены концепции и программы формирования общих рынков. Предусмотрено, что международный договор о формировании общего рынка газа будет подписан в 2022 году, а договор по нефтяному рынку - в 2023-м.

В ходе заседания Совета ЕЭК рассмотрен и ряд других актуальных вопросов. В частности, одобрен проект соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в Союзе складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Внесены изменения в правила определения страны происхождения отдельных товаров для целей госзакупок. Прорабатываются новые изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий.

Также принято решение о применении специальной таможенной процедуры для товаров, ввозимых для организации и проведения финала Лиги чемпионов UEFA в 2022 году в Санкт-Петербурге. Это решение предусматривает применение данной процедуры без уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении такого рода товаров, освобождение импортеров от необходимости подтверждения соблюдения мер нетарифного регулирования, фитосанитарных и ветеринарных мер. И позволит, как отмечается, обеспечить беспрепятственный ввоз товаров для организации и проведения Лиги чемпионов за счет снижения административных барьеров при ввозе и вывозе товаров.

Аналогичные меры по упрощению ввоза товаров ранее вводились в целях организации и проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020.


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URL: https://www.vb.kg/411506
Теги:
Россия, ЕАЭС
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