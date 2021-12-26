В Бишкеке пройдет митинг предпринимателей против нового Налогового кодекса

В Бишкеке 27 декабря на Старой площади пройдет мирный митинг предпринимателей против принятия нового Налогового кодекса. Об этом сообщил бизнесмен Эмиль Ашимбаев.

"Я инициирую проведение митинга против принятия нового Налогового кодекса, потому что в нем идет подмена понятий. Нас всех убеждают, что налог не будет платиться в том случае, если вы докажете, что оборот за 12 месяцев не превышает 8 миллионов сомов. Но есть моменты, которые не разъясняются:

Теперь налог будет платиться не с прибыли, а с выручки, которая будет проводиться через ККМ. 8 процентов вы посчитайте! И это касается точек общественного питания, бани, даже тандырная!

Сейчас многие берут товар и продукты в рассрочку или в долг. Как это будет проводиться через ККМ? А что будет если возврат товара?!

Мы оплачиваем налоги и будем оплачивать, но нужно принимать адекватную систему налогообложения в сотрудничестве с предпринимателями.

Мы пережили всплеск пандемии в основном благодаря бизнесу.

А сегодня, когда кабинет министров во главе с Акылбеком Жапаровым практически загоняют в тупик бизнес, разве мы не должны поддержать наших предпринимателей?

Этот кодекс приведет к краху малого бизнеса в Кыргызстане и росту бедности и безработицы. Надежда осталась только на президента Садыра Нургожоевича. Верните на доработку налоговый кодекс!", - считает Эмиль Ашимбаев.

Напомним, 22 декабря 2021 года проект Налогового кодекса был принят Жогорку Кенешем в третьем чтении.