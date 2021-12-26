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Садыр Жапаров подарил машину скорой помощи комплексу "Алтын балалык"

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 26 декабря министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев в рамках рабочей поездки в Ыссык-Кульскую область посетил медико-реабилитационный комплекс "Алтын балалык" и передал машину скорой помощи, подаренную президентом Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Руководство и коллектив медико-реабилитационного комплекса выразили благодарность главе государства.

"Благодаря подаренной машине скорой помощи мы сможем улучшить качество оказания медицинской помощи. Данная машина облегчит труд медперсонала отделений, которые сейчас функционируют у нас", - отметила Тилек Маткеримова, директор МРК "Алтын балалык".


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URL: https://www.vb.kg/411512
Теги:
Садыр Жапаров, Алымкадыр Бейшеналиев, скорая помощь, медицина
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