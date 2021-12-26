Китайские космонавты совершили выход в открытый космос со станции КНР

Тайконавты миссии "Шэньчжоу-13" совершили выход в открытый космос для работ на поверхности орбитальной станции КНР. Сообщает "АИФ" со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Это уже вторые внекорабельные работы для китайских специалистов. Предыдущие прошли 7 ноября. Тогда они установили и настроили подвесные адаптеры для роботизированных манипуляторов лабораторного модуля "Вэньтянь".

Командир корабля Чжай Чжиган и тайконавт Е Гуанфу вышли за пределы модуля, а Ван Япин контролирует процесс, находясь на борту.

Нынешний экипаж прибыл на станцию "Тяньгун" в середине октября. Сборка китайской станции должна быть завершена в 2022 году.