Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов

В Центральной России вновь ударят морозы, пик похолодания ожидает москвичей в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения", - пояснил он.

Так, в ночь на понедельник в Москве температура понизится до минус 13-15 градусов, в Подмосковье - до минус 12-17, а в дневные часы будет не выше минус семи-девяти, по области - от минус шести до 11.

"Во вторник инициативу станет перехватывать антициклон, благодаря чему постепенно распогодится", - рассказал синоптик.

Ночь на среду при малооблачной погоде окажется самой морозной на предстоящей неделе: похолодает до минус 15-20 градусов, местами по области - до минус 20-25. Днем же будет от минус восьми до минус 13, что на пять-семь градусов ниже нормы, указал Тишковец.