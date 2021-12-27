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Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов

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- Наталья Крайнова
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В Центральной России вновь ударят морозы, пик похолодания ожидает москвичей в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения", - пояснил он.

Так, в ночь на понедельник в Москве температура понизится до минус 13-15 градусов, в Подмосковье - до минус 12-17, а в дневные часы будет не выше минус семи-девяти, по области - от минус шести до 11.

"Во вторник инициативу станет перехватывать антициклон, благодаря чему постепенно распогодится", - рассказал синоптик.

Ночь на среду при малооблачной погоде окажется самой морозной на предстоящей неделе: похолодает до минус 15-20 градусов, местами по области - до минус 20-25. Днем же будет от минус восьми до минус 13, что на пять-семь градусов ниже нормы, указал Тишковец.


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URL: https://www.vb.kg/411515
Теги:
погода, Россия, Москва
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