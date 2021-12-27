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Предновогодняя акция! Платиновый номер со скидкой 75%

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В преддверии Нового года компания MegaCom радует новой акцией и дарит скидку 75% на самые красивые номера категории "Платина".

Стать обладателем запоминающегося номера с уникальной комбинацией цифр очень просто. Выбери желаемый номер в любом офисе продаж MegaCom, подключи на него тариф "ИНТЕРНЕТ + ЗВОНКИ ВСЕ БЕЗЛИМИТНО" на 6 месяцев и забудь о внесении абонентской платы на целых полгода!

Не упусти возможность воспользоваться выгодным предложением! Сделай подарок родным, близким или себе любимому!

Акция действует с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/411531
Теги:
#MegaCom, PR
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