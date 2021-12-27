Куда обращаться, если увидели на улице беспризорного ребенка?

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что в Октябрьском районе проходят рейды по выявлению беспризорных детей и подростков, также детей, которые просят милостыню или работают.

Мероприятие проводят акимиат, инспекция по делам несовершеннолетних, социальные работники, сотрудники отдела поддержки семьи и детей, представители центра образования.

В результате выявили 22 взрослых и 1 несовершеннолетнего подростка, которые просили милостыню.

На Орто-Сайском рынке выявлен 1 подросток, который помогал отцу торговать продуктами. Социальные работники провели разъяснительную работу об ответственности родителей и взяли на контроль данную семью.

В мэрии обращаются к бишкекчанам: Если вы заметили ребенка, который работает или просит милостыню, просьба обратиться на горячую линию отдела поддержки детей и семьи столичных районов: