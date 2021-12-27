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Куда обращаться, если увидели на улице беспризорного ребенка?

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что в Октябрьском районе проходят рейды по выявлению беспризорных детей и подростков, также детей, которые просят милостыню или работают.

Мероприятие проводят акимиат, инспекция по делам несовершеннолетних, социальные работники, сотрудники отдела поддержки семьи и детей, представители центра образования.

В результате выявили 22 взрослых и 1 несовершеннолетнего подростка, которые просили милостыню.

На Орто-Сайском рынке выявлен 1 подросток, который помогал отцу торговать продуктами. Социальные работники провели разъяснительную работу об ответственности родителей и взяли на контроль данную семью.

В мэрии обращаются к бишкекчанам: Если вы заметили ребенка, который работает или просит милостыню, просьба обратиться на горячую линию отдела поддержки детей и семьи столичных районов:

  1. Первомайский район: 0(312) 67-03-86;
  2. Ленинский район: 0(312) 88-38-99;
  3. Свердловский район: 0(312) 53-05-76;
  4. Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.
  5. Центр помощи детям: 0(312) 54-29-34, 44-25-10, 44-25-74, (0555) 69-13-12.
  6. Горячая линия Министерства труда и социального развития: 111.


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URL: https://www.vb.kg/411533
Теги:
дети, несовершеннолетние, Бишкек, Горячая линия, мэрия
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