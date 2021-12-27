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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Красавица Тера

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет хорошего хозяина для шикарной собаки по имени Тера. Эта красавица здорова, привита и уже стерилизована. По характеру очень активная и жизнерадостная. Хорошая охранница. На новое место жительства собаку привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Очаровательная троица

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию очаровательных щеночков. Этим малышам сейчас два месяца. Черный – мальчик, два других пушистых комочка – девочки. Животные очень активные, много играют. От блох и глистов щенков обработали, уже сделали первую прививку от инфекционных заболеваний. Привезут их будущим хозяевам прямо домой. Больше информации вам дадут по следующим номерам телефонов: 0(553)500-876, 0(700)064-560, 0(709)784-537.

Активная девчонка

Пристраивается молодая собачка-девочка. Животному около года. Наша кандидатка на усыновление здорова, привита и стерилизована. Вам нужна очень активная подруга? Тогда звоните, и ее привезут к вам домой. Набирайте: 0(709)784-537.

Ласковый и смышленый

Срочно! В связи с переездом исключительно в добрые руки отдают вот такого доброго парня. Пса забрали с улицы еще весной. Тогда он был совсем ребенком. Песика подлечили, откормили и воспитали. Все это время животное жило в квартире. Хлопот парень не доставляет, ест немного. По характеру очень ласковый и смышленый, к тому же отличный охранник. Хотите познакомиться с ним ближе? Тогда звоните в любое время по телефону: 0(701)553-716.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/411536
Теги:
благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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