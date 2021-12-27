Задержан начальник управления Геоинформационных систем и информтехнологий

Пресс-служба ГКНБ сообщает, что задержан начальник управления Геоинформационных систем и информационных технологий ГУ "Кадастр" Бишкека "Т.Б.".

ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных пунктом 1 статьи 319 (УК КР от 2017 года) по факту незаконного перепрофилирования и продажи сельскохозяйственных земель под участки ИЖС, в СИЗО ГКНБ водворен начальник управления Геоинформационных систем и информационных технологий ГУ "Кадастр" "Т.Б.".

Так, в ходе досудебного производства были проведены обыски по месту жительства и работы указанного лица, в результате которых обнаружены документы, которые могут послужить доказательной базой.

К слову, по данным фактам ранее в СИЗО ГКНБ были водворены бывшие руководители филиала ГУ "Кадастр" Кара-Сууйского района "Б.Б" и "Ш.С.", бывший глава, а/а Нариман "И.Г.", глава а/а Нариман "Н.Х.", член коррупционной группы "М.С." и и.о. директора филиала ГУ "Кадастр" по Кара-Кульджинскому району "А.М.Ж.".