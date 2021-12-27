В столичных автобусах горожан поздравляют с наступающим Новым годом

В столичной мэрии сообщают, что новогоднее настроение теперь горожанам дарят поездки в столичных автобусах. Пассажиров в автобусе №7 поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.

На специальном рейсе горожане смогли окунуться в сказочную атмосферу, которая сопровождалась танцами, песнями и конкурсами. Дети с радостью рассказывали стихотворения и получали сладкие презенты, а взрослые горожане делали памятные снимки с необычными пассажирами.

В муниципалитете отмечают, что такую акцию запустили по их инициативе. Праздничный транспорт с главным новогодним волшебником и его помощницей будет курсировать до 31 декабря.