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Осужденным в Иране христианам дадут "отпуск" на Рождество и Новый год

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- Анастасия Карелина
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Осужденным в Иране христианам предоставили 10-дневный "отпуск" для встречи с семьей в период новогодних праздников. Об этом сообщает Mizan Online.

Такой жест главы судебной системы Голама Хоссейна Мохсени Эджеи является редким шагом, сделанным навстречу меньшинству, отмечают журналисты.

"По случаю Нового 2022 года и Рождества Христова, принимая во внимание положительные и конструктивные эффекты нахождения заключенных со своими семьями, <…> христиане будут отпущены в отпуск. <…> Отпуск предоставляется на 10 дней", - следует из заявления, разосланного судебным органам и прокурорам по всей стране.

При этом отмечается, что данный праздничный отпуск не будет предоставлен лицам, осужденным за шпионаж, действия против нацбезопасности, бандитизм, организованную преступность, вооруженные ограбления и похищения людей.

По данным местных СМИ, христиане составляют всего 1 процент от 83 миллионов жителей Ирана, большинство остального населения - мусульмане-шииты. При этом большинство христиан в Иране - армяне.

Как отмечает издание Rudaw, высший руководитель Ирана Али Хаменеи часто амнистирует заключенных или сокращает сроки их заключения в преддверии мусульманских праздников. Но иранские власти редко объявляют о таких мерах в отношении членов христианского меньшинства Исламской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/411542
Теги:
Иран, Новый год
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