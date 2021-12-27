В Бишкеке обсуждили проект Национальной программы по борьбе с туберкулезом

В Национальном центре фтизиатрии состоялось обсуждение проекта Национальной программы по борьбе с туберкулезом "Туберкулез-VI" на 2022-2026 годы, представленного заместителем директора центра Атыркуль Токтогоновой. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Новая программа сохраняет принцип преемственности, но, в то же время, имеет свои уникальные цели и задачи, обусловленные кардинальными изменениями ситуации, среди которых особенно выделяются пандемия COVID-19, рост лекарственно-устойчивых форм туберкулеза и ограниченность возможностей обеспечения противотуберкулезными лекарствами для их лечения. Главным фокусом программы станут качественно новые подходы к профилактике туберкулеза, своевременное и активное выявление, а также качественная диагностика туберкулеза наряду с улучшением качества лечения.

Ключевым документом страны, задающим стратегические направления в области развития, является Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы. Документом, определяющим стратегические рамки для сферы здравоохранения является программа Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы "Здоровый человек - процветающая страна". Новая программа учитывает вышеназванные стратегические рамочные документы, а также другие национальные и государственные программы.

Также приняты во внимание обязательства в рамках международных инициатив и резолюций, таких как: Глобальные обязательства по борьбе с туберкулезом на период 2016-2035 годов, которые были установлены в рамках Целей устойчивого развития ООН (цель 3), Стратегии борьбы с туберкулезом ВОЗ и политическая декларация совещания высокого уровня ООН по туберкулезу, состоявшегося в 2018 году.

Для разработки этой программы приказом Минздрава от 17 февраля прошлого года была создана рабочая группа с включением всех заинтересованных лиц, задействованных в борьбе с туберкулезом в Кыргызстане, и утвержден график рабочих встреч. Была создана экспертно-редакционная группа, проведены 3 стратегические сессии, 9 экспертно-консультационных семинаров. В процессе работы привлекались представители государственных органов управления, организаций здравоохранения, неправительственных организаций, экспертного сообщества. Велся активный диалог с международными партнерами по развитию: ПРООН/Глобальным фондом по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом, USAID. Всего в разработке программы участвовало более 80 человек.