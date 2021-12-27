Погода
$ 84.79 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

В Бишкеке обсуждили проект Национальной программы по борьбе с туберкулезом

43  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальном центре фтизиатрии состоялось обсуждение проекта Национальной программы по борьбе с туберкулезом "Туберкулез-VI" на 2022-2026 годы, представленного заместителем директора центра Атыркуль Токтогоновой. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Новая программа сохраняет принцип преемственности, но, в то же время, имеет свои уникальные цели и задачи, обусловленные кардинальными изменениями ситуации, среди которых особенно выделяются пандемия COVID-19, рост лекарственно-устойчивых форм туберкулеза и ограниченность возможностей обеспечения противотуберкулезными лекарствами для их лечения. Главным фокусом программы станут качественно новые подходы к профилактике туберкулеза, своевременное и активное выявление, а также качественная диагностика туберкулеза наряду с улучшением качества лечения.

Ключевым документом страны, задающим стратегические направления в области развития, является Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы. Документом, определяющим стратегические рамки для сферы здравоохранения является программа Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы "Здоровый человек - процветающая страна". Новая программа учитывает вышеназванные стратегические рамочные документы, а также другие национальные и государственные программы.

Также приняты во внимание обязательства в рамках международных инициатив и резолюций, таких как: Глобальные обязательства по борьбе с туберкулезом на период 2016-2035 годов, которые были установлены в рамках Целей устойчивого развития ООН (цель 3), Стратегии борьбы с туберкулезом ВОЗ и политическая декларация совещания высокого уровня ООН по туберкулезу, состоявшегося в 2018 году.

Для разработки этой программы приказом Минздрава от 17 февраля прошлого года была создана рабочая группа с включением всех заинтересованных лиц, задействованных в борьбе с туберкулезом в Кыргызстане, и утвержден график рабочих встреч. Была создана экспертно-редакционная группа, проведены 3 стратегические сессии, 9 экспертно-консультационных семинаров. В процессе работы привлекались представители государственных органов управления, организаций здравоохранения, неправительственных организаций, экспертного сообщества. Велся активный диалог с международными партнерами по развитию: ПРООН/Глобальным фондом по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом, USAID. Всего в разработке программы участвовало более 80 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411550
Теги:
Минздрав, туберкулез, медики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  