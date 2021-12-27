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В Австралии зафиксирован первый случай смерти от штамма "Омикрон"

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- Назгуль Абдыразакова
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Первый случай смерти от штамма коронавируса "Омикрон" зафиксирован в австралийском городе Сиднее. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

"Мужчина в возрасте 80 лет скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital. Это первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, связанная с вариантом "Омикрон", - говорится в сообщении австралийского депздрава в Twitter.

Отмечается, что мужчина был привит против COVID-19, а также получил бустерную дозу вакцины. Однако у него были серьезные проблемы со здоровьем. Как следует из сообщения ведомства, мужчина заразился коронавирусом в учреждении по уходу за пожилыми людьми.


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URL: https://www.vb.kg/411551
Теги:
Австралия, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
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