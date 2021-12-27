В Австралии зафиксирован первый случай смерти от штамма "Омикрон"

Первый случай смерти от штамма коронавируса "Омикрон" зафиксирован в австралийском городе Сиднее. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

"Мужчина в возрасте 80 лет скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital. Это первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, связанная с вариантом "Омикрон", - говорится в сообщении австралийского депздрава в Twitter.

Отмечается, что мужчина был привит против COVID-19, а также получил бустерную дозу вакцины. Однако у него были серьезные проблемы со здоровьем. Как следует из сообщения ведомства, мужчина заразился коронавирусом в учреждении по уходу за пожилыми людьми.