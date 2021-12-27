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Ассоль Молдокматова вручила медаль Чингиза Айматова Михаилу Горбачеву

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- Назгуль Абдыразакова
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Генсек международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова телеведущая Ассоль Молдокматова в Доме правительства Москвы вручила 13 выдающимся личностям России медали Чингиза Айтматова. Об этом Молдокматова написала на своей страничке в "Фейсбук".

"В Доме правительства Москвы провела концерт-ораторию "Сотворение мира", а в завершение вручила медали Чингиза Айтматова от Иссык-Кульского форума. Наградила всего 13 персон, одной из которых заслуженно стал президент литейщиков РФ Иван Дубровин. Он создал более пятиста памятников по миру, четыре из которых были принесены в дар Кыргызстану", - написала Молдокматова.

По сообщениям СМИ, в числе награжденных был и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.


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URL: https://www.vb.kg/411555
Теги:
Ассоль Молдокматова, Чингиз Айтматов, Москва
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