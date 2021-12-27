Арзыбек Кожошев вышел к митингующим против контрольно-кассовых аппаратов

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев встретился с предпринимателями, вышедшими на митинг против обязательного использования контрольно-кассовых аппаратов.

Арзыбек Кожошев выслушал доводы и предложения граждан и рассказал о важности внедрения новых подходов в фискальной политике страны.

Граждане передали ему обращение на имя главы государства. Первый заместитель главы кабмина отметил, что по итогам рассмотрения обращения в Министерстве экономики и коммерции состоится встреча с предпринимателями, где будут обсуждены все волнующие их вопросы.