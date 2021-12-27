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Арзыбек Кожошев вышел к митингующим против контрольно-кассовых аппаратов

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- Айжан Мамбеталиева
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Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев встретился с предпринимателями, вышедшими на митинг против обязательного использования контрольно-кассовых аппаратов.

Арзыбек Кожошев выслушал доводы и предложения граждан и рассказал о важности внедрения новых подходов в фискальной политике страны.

Граждане передали ему обращение на имя главы государства. Первый заместитель главы кабмина отметил, что по итогам рассмотрения обращения в Министерстве экономики и коммерции состоится встреча с предпринимателями, где будут обсуждены все волнующие их вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/411556
Теги:
митинг, Кыргызстан, Кабинет министров, кабмин
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