Запись к врачу онлайн: почти 840 тысяч здоровых пациентов

Столичная мэрия призывает горожан беречь себя, строго соблюдать санитарные правила. Для того чтобы ограничить очереди у кабинета врача и обезопасить горожан, пациентов от COVID -19, работает цифровая платформа при центре электронного здравоохранения (ЦЭЗ) для онлайн-записи к врачу.

К системе подключены все городские центры семейной медицины. Всего за этот год на прием к врачам в ЦСМ записались порядка 840 тысяч пациентов. Из них 434 тысяч 573 записаны через регистратуру, 321 тысяча 592 - через портал и 83 тысячи 752 пациента записались через семейного врача.

Для онлайн-записи к врачу необходимо выполнить несколько простых шагов:

Шаг 1.

Пройти на портал registratura.med.kg;

Ввести ПИН (персональный идентификационный номер из 14 символов на паспорте);

Ввести номер телефона.

Шаг 2.

Выбрать врача

Шаг 3.

Выбрать дату и время

Подтвердить запись