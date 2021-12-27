Запись к врачу онлайн: почти 840 тысяч здоровых пациентов

Столичная мэрия призывает горожан беречь себя, строго соблюдать санитарные правила. Для того чтобы ограничить очереди у кабинета врача и обезопасить горожан, пациентов от COVID -19, работает цифровая платформа при центре электронного здравоохранения (ЦЭЗ) для онлайн-записи к врачу.
К системе подключены все городские центры семейной медицины. Всего за этот год на прием к врачам в ЦСМ записались порядка 840 тысяч пациентов. Из них 434 тысяч 573 записаны через регистратуру, 321 тысяча 592 - через портал и 83 тысячи 752 пациента записались через семейного врача.
Для онлайн-записи к врачу необходимо выполнить несколько простых шагов:
Шаг 1.
Пройти на портал registratura.med.kg;
Ввести ПИН (персональный идентификационный номер из 14 символов на паспорте);
Ввести номер телефона.
Шаг 2.
Выбрать врача
Шаг 3.
Выбрать дату и время
Подтвердить запись