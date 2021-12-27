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Запись к врачу онлайн: почти 840 тысяч здоровых пациентов

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- Айжан Мамбеталиева
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Столичная мэрия призывает горожан беречь себя, строго соблюдать санитарные правила. Для того чтобы ограничить очереди у кабинета врача и обезопасить горожан, пациентов от COVID -19, работает цифровая платформа при центре электронного здравоохранения (ЦЭЗ) для онлайн-записи к врачу.

К системе подключены все городские центры семейной медицины. Всего за этот год на прием к врачам в ЦСМ записались порядка 840 тысяч пациентов. Из них 434 тысяч 573 записаны через регистратуру, 321 тысяча 592 - через портал и 83 тысячи 752 пациента записались через семейного врача.

Для онлайн-записи к врачу необходимо выполнить несколько простых шагов:

Шаг 1.

Пройти на портал registratura.med.kg;

Ввести ПИН (персональный идентификационный номер из 14 символов на паспорте);

Ввести номер телефона.

Шаг 2.

Выбрать врача

Шаг 3.

Выбрать дату и время

Подтвердить запись


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URL: https://www.vb.kg/411557
Теги:
мэрия, ЦСМ, Бишкек, врачи
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