В Бишкеке на женщину напали в подъезде жилого дома (видео)

В Бишкеке на жительницу микрорайона "Аламедин-1" в подъезде собственного дома напал незнакомец. Об этом она сообщила на странице black-list в Инстаграм.

Она сообщила, что рано утром 26 декабря заходила в подъезд дома, расположенного по улице Зеленой.

"В подъезде дверь была открыта по причине того, что жильцы дома выключают систематически домофон и дверь может открыть любой. Зайдя в подъезд, я поняла, что кто-то идет за мной. Это был мужчина лет 35-40, приблизительно 175 см ростом. Он на меня напал, начал избивать, по всей видимости, хотел изнасиловать, но я начала сопротивляться и кричать, он испугался и убежал. Я вся в крови забежала домой и вызвала милицию.

Женщина опубликовала видео с камер наблюдения у подъезда. На ней зафиксирован мужчина в темной куртке и шапке, который сначала спокойно зашел в подъезд за женщиной, а спустя время выбежал. Женщина ищет других пострадавших от рук нападавшего.

"Этого могло не произойти, если бы домофон не отключили и дверь была бы заперта", - считает она.