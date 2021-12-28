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Предприниматель смог получить оплату после жалобы бизнес-омбудсмену

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- Айжан Мамбеталиева
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В июле 2020 года предприниматель выполнил работы по установке системы видеонаблюдения на сумму 1 миллион 375 тысяч 136 сомов одному из государственных органов, который услуги принял, но не оплатил их в полном объеме. Остаточная неоплаченная сумма составила 462 тысяч 568 сомов. Предприниматель пытался решить сложившуюся ситуацию в течение года, но безуспешно. Для решения своей проблемы представитель бизнеса подал жалобу бизнес-омбудсмену.

Проанализировав полученные документы, сотрудники секретариата бизнес-омбудсмена направили запрос в государственный орган и встретились с его руководством. По итогам проведенных переговоров в ноябре государственный орган оплатил сумму в размере 426 тысяч сомов (92 процента от общей суммы задолженности) и взял обязательства по оплате оставшейся части до конца текущего года.

Бизнес-омбудсмен благодарит партнеров в государственных органах за сотрудничество в вопросах защиты прав предпринимателей и напоминает предпринимателям об их праве подать жалобу бизнес-омбудсмену через сайт www.boi.kg в случаях неправомерных действий, решений и/или бездействия со стороны государственных органов, органов местного самоуправления или государственных предприятий.


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URL: https://www.vb.kg/411564
Теги:
бизнес, Кыргызстан, бизнес-омбудсмен
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