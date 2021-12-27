Южная Корея разрешила использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer

Южная Корея разрешила экстренное использование таблеток от COVID-19 "Паксловид" американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данный препарат предназначен для взрослых и детей от 12 лет с весом более 40 килограммов, у которых выявлены легкие симптомы, но высок риск развития тяжелой формы коронавируса.

На прошлой неделе из-за рекордных суточных показателей заболеваемости COVID-19 в Южной Корее возобновили жесткие дистанционные ограничения.

Уровень вакцинации среди людей старше 18 лет в стране превышает 92 процента.