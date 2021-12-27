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Южная Корея разрешила использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer

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- Анастасия Карелина
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Южная Корея разрешила экстренное использование таблеток от COVID-19 "Паксловид" американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данный препарат предназначен для взрослых и детей от 12 лет с весом более 40 килограммов, у которых выявлены легкие симптомы, но высок риск развития тяжелой формы коронавируса.

На прошлой неделе из-за рекордных суточных показателей заболеваемости COVID-19 в Южной Корее возобновили жесткие дистанционные ограничения.

Уровень вакцинации среди людей старше 18 лет в стране превышает 92 процента.


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URL: https://www.vb.kg/411574
Теги:
Южная Корея, медицина, коронавирус, COVID-19
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