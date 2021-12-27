В Калифорнии серфер погиб после нападения акулы

В канун Рождества в Калифорнии серфер погиб в результате нападения акулы, сообщили местные власти .Сообщает ВВС со ссылкой на Los Angeles Times.

Несчастье произошло в пятницу, 24 декабря, в бухте Морро-Бэй, однако известно об этом стало лишь сейчас.

31-летнего мужчину, ставшего жертвой акулы, вытащила из воды другая серфингистка, однако неясно, видела ли она момент нападения, пишет

К моменту приезда скорой помощи и полицейских он уже не подавал признаков жизни.

Смерть серфингиста, имя которого пока не называется, была констатирована медиками на месте происшествия. Ведется расследование.

Посетителям пляжа запретили заходить в воду в течение следующих 24 часов.

Жертв могло быть и больше, однако, к счастью, погода и ветер сейчас неблагоприятны для серфинга, поэтому на пляже было не так много людей.

В последние годы в этом районе произошло несколько нападений акул, но это первый инцидент со смертельным исходом с 2003 года.