Погода
$ 84.79 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

В Калифорнии серфер погиб после нападения акулы

125  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В канун Рождества в Калифорнии серфер погиб в результате нападения акулы, сообщили местные власти .Сообщает ВВС со ссылкой на Los Angeles Times.

Несчастье произошло в пятницу, 24 декабря, в бухте Морро-Бэй, однако известно об этом стало лишь сейчас.

31-летнего мужчину, ставшего жертвой акулы, вытащила из воды другая серфингистка, однако неясно, видела ли она момент нападения, пишет

К моменту приезда скорой помощи и полицейских он уже не подавал признаков жизни.

Смерть серфингиста, имя которого пока не называется, была констатирована медиками на месте происшествия. Ведется расследование.

Посетителям пляжа запретили заходить в воду в течение следующих 24 часов.

Жертв могло быть и больше, однако, к счастью, погода и ветер сейчас неблагоприятны для серфинга, поэтому на пляже было не так много людей.

В последние годы в этом районе произошло несколько нападений акул, но это первый инцидент со смертельным исходом с 2003 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411578
Теги:
нападение, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  