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Скончался режиссер сериала "Большая маленькая ложь" Жан-Марк Валле

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- Анастасия Карелина
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Скончался канадский режиссер Жан-Марк Валле. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его представителя Бамбла Уорда.

Режиссер сериалов "Большая маленькая ложь" и "Острые предметы" скончался в своем загородном доме в окрестностях Квебека. Ему было всего 58 лет. Причина смерти не уточняется.

Жан-Марк Валле является обладателем премии "Эмми" и премии Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал "Большая маленькая ложь". Другой его известный сериал – "Острые предметы". Он также получил награду DGA. А еще Валле был номинирован на "Оскар" за фильм "Далласский клуб покупателей". Всего же режиссер снял 16 картин, среди которых "Дикая", "Молодая Виктория", "Кафе де Флор" и другие.


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URL: https://www.vb.kg/411579
Теги:
США, телевидение, режиссер
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