Два солнечных и два лунных затмения ждут жителей Земли в 2022 году

Об этом сообщает ТАСС, с ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Новый 2022 год подарит нам четыре затмения. Два частных солнечных - 30 апреля и 25 октября, и два полных лунных - 16 мая и 8 ноября.

30 апреля произойдет частичное затмение Солнца. Оно продлится с 21 часа 47 минут до часа и 37 минут ночи по московскому времени. Максимальная фаза (0,64) произойдет в 23 часа 41 минуту по московскому времени. Это событие будет доступно для наблюдений только с юго-западной территории Южной Америки и Антарктиды, а также из акваторий Тихого и Атлантического океанов.

Следующим станет полное затмение Луны, которое будет наблюдаться 16 мая с 5 часов 28 минут утра и до 8 часов 55 минут по московскому времени. Его наибольшая фаза достигнет 1,41 в 7 часов 13 минут. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени.

Третье по счету затмение, в результате которого Солнце частично скроется за Луной, произойдет 25 октября и будет доступно для наблюдений из России. Оно начнется в полдень и продлится более четырех часов, достигнув максимальной фазы (0,86) в 14 часов по московскому времени.

Свидетелями этого явления также смогут стать жители большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии, затмение также будет видно с островов Гренландии и Гернси.

Полное затмение Луны станет четвертым и последним среди затмений 2022 года. Оно произойдет 8 ноября с 12 часов 10 минут и до 15 часов 49 минут по московскому времени. Затмение будет видно в Северной Европе, Азии, Австралии, Америке и в акватории Тихого океана. Луна будет находиться в созвездии Овна и пройдет через северную часть земной тени.