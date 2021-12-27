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ОАО "МАМ" поздравило 129 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей

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- Айжан Мамбеталиева
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Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" поздравило с наступающим Новым годом детей-сирот и детей из малообеспеченных семей Аламүдүнского района Чуйской области, над которыми шефствует с 2001 года.

По традиции новогодняя елка для 129 детей-сирот состоялась сегодня в актовом зале школы-гимназии №1 имени И. Айдарбекова в селе Лебединовка. Для детей была организована праздничная постановка с участием Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика.

Представители ОАО "МАМ" поздравили всех детей с Новым годом и пожелали им крепкого здоровья, успехов в учебе. В конце всем детям были подарены подарки от ОАО "МАМ".


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URL: https://www.vb.kg/411582
Теги:
аэропорт, дети, Новый год, Бишкек, Аэропорт "Манас"
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