ОАО "МАМ" поздравило 129 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" поздравило с наступающим Новым годом детей-сирот и детей из малообеспеченных семей Аламүдүнского района Чуйской области, над которыми шефствует с 2001 года.

По традиции новогодняя елка для 129 детей-сирот состоялась сегодня в актовом зале школы-гимназии №1 имени И. Айдарбекова в селе Лебединовка. Для детей была организована праздничная постановка с участием Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика.

Представители ОАО "МАМ" поздравили всех детей с Новым годом и пожелали им крепкого здоровья, успехов в учебе. В конце всем детям были подарены подарки от ОАО "МАМ".