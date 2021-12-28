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Ведется работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

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- Айжан Мамбеталиева
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Начата работа по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий по трем направлениям. Об этом сообщил глава МВД Улан Ниязбеков на заседании кабинета министров.

Работа ведется в трех направлениях: повышение качества обучения водителей;

приведение в порядок нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Стоит отметить, что зарегистрированных водителей - участников ДТП можно разделить на три группы. Первыми считаются водители со стажем работы до 1 года, вторые - от 1 года до 2 лет, третьи - до 3 лет.

Ранее, при проверке 235 автошкол было установлено, что 135 из них не соответствуют требованиям (В настоящее время 274 автошкол - 209 частных и 65 государственных).

Это все потому, что все разрешительные и регистрационные функции, в том числе разрешения на право управления транспортным средством, находились в одном из государственном органе.

"Мы готовим проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (Кодекс о правонарушениях, Закон "О лицензионно-разрешительной системе", "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте", "Об ОВД" и др.). В настоящее время проходит процедура передачи Министерству внутренних дел государственного предприятия "Унаа", функции по проведению и приему квалификационных экзаменов на право управления машинами, выдачи водительских удостоверений, функции по лицензированию деятельности в сфере пассажирских перевозок", - сказал он.

Данный вопрос рассматривался на днях на заседании кабинета министров, где обсуждалось постановление " О реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения".


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URL: https://www.vb.kg/411585
Теги:
МВД, Кабинет министров, кабмин
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