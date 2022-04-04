Зухриддин Кадыров стал первым чемпионом мира по фехтованию из Узбекистана

Фехтовальщик из Узбекистана Зухриддин Кадыров выиграл золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров и кадетов по сабле, проходящий 2−10 апреля в Дубае. Он стал первым узбекистанцем с титулом чемпиона мира по фехтованию, сообщила пресс-служба НОК.

В категории кадетов на пути к финалу Зухриддин Кадыров победил представителей Канады, Египта, Венгрии, США. В решающей встрече узбекистанец превзошёл соперника из Германии Колина Хеткока со счётом 15:13. (видео)

"Ощущение победы очень странное, и сегодня каждый матч был очень тяжёлым. Я хочу поблагодарить мою мать, отца, сестру, брата и всех в моей стране, кто помог мне добиться этого результата", - сказал Кадыров.

Источник: gazeta.uz