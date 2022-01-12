В Бишкеке пройдет крещенская ярмарка

В Бишкеке пройдет большая крещенская ярмарка, все средства от которой пойдут на оказание помощи нуждающимся людям. Об этом сообщили в Русской православной церкви.

Мероприятие организуют с 16 часов 18 января до 16 часов 19 января - целые сутки на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора Бишкека.

На ярмарке можно будет приобрести всевозможные разносолы, разные салаты, плов, мясные и рыбные блюда, мыло ручной работы и еще много всего. Все, что будет представлено на ярмарке, будет заботливо приготовлено для горожан сестрами милосердия, сотрудниками и добровольцами. Как всегда, все средства, вырученные от ярмарки, пойдут на оказание помощи нуждающимся людям.