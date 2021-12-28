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В ЕАЭС улучшат передвижение мигрантов и профилактику болезней

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- Евгений Денисенко
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Страны ЕАЭС вырабатывают общие подходы по обеспечению свободы движения трудящихся во время пандемий и развивают кооперационные проекты в сфере здравоохранения. Эти вопросы были проработаны на очередном заседании Коллегия Евразийской экономической комиссии.

По первому вопросу Коллегия приняла специальную рекомендацию. Представляя ее, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев отметил, что в условиях COVID-19 быстро изменяются условия на едином рынке труда Союза. И это диктует необходимость создания гибких механизмов содействия трудоустройству граждан стран ЕАЭС.

Акцент в принятом документа сделан на выработке общих подходов к регулированию процессов трудовой миграции на едином интеграционном пространстве во время пандемий.

Странам ЕАЭС рекомендуется разрешать въезд на свою территорию гражданам других государств-союзников, у которых имеются подтвержденные договоренности с работодателями и компетентными органами страны трудоустройства о принятии на работу. В документе, кроме того, учтены вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований государств выезда и трудоустройства.

Также в ходе заседания Коллегии были рассмотрены предложения по кооперационным проектам в сфере здравоохранения. Прежде всего - в области научных исследований и внедрения инновационных разработок по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний. Такие шаги предприняты в рамках реализации мер и механизмов Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года в области здравоохранения.

По словам Руслана Бекетаева, реализация таких проектов и совместных инициатив поспособствует взаимной интеграции науки стран ЕАЭС, освоению новых технологий и налаживанию научных контактов. Это особенно важно в условиях глобальных угроз, в числе которых - пандемия коронавируса, повлекшая масштабные негативные социально-экономические последствия для всех стран.


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URL: https://www.vb.kg/411588
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