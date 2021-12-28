Врачам-иностранцам понадобится экзаменоваться для работы в России

В России разработан новый порядок сдачи экзамена для лиц, получивших медицинское образование за рубежом. Соответствующий документ подготовлен Министерством здравоохранения страны и направлен на регистрацию в Министерство юстиции, после будет предложен для общественного обсуждения.

Пойти на такой шаг, как сообщают российские СМИ, потребовалось после внесения правительством РФ в текущем году изменения в постановление "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах". Предусмотрено, что зарубежных специалистов могут допустить к медицинской и фармацевтической деятельности на территории России только при соблюдении ряда условий. Это - наличие документов об образовании и (или) квалификации, сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, успешная сдача специального экзамена в порядке, установленном Росздравнадзором.

Вопрос квалификации врачей-иностранцев, отмечает "КоммерсантЪ", стал вновь актуален после недавнего решения Министерства труда и социальной защиты РФ расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. В список добавили 33 профессии, из них шесть - медицинские: детский хирург, врач-инфекционист, кардиолог, ревматолог, постовая медицинская сестра.

Этот перечень уже значительно расширялся в 2019 году. Тогда его пополнили 61 специальностью, преимущественно из области медицины: онкологи, в том числе детские, бактериологи, неврологи, гинекологи, офтальмологи, оториноларингологи, фельдшеры скорой помощи, врачи по паллиативной помощи, анестезиологи-реаниматологи, детские и подростковые психиатры, стоматологи, наркологи, хирурги, фтизиатры.

Вместе с тем, как сообщили в Минздраве РФ, никаких преференций для выпускников иностранных вузов, в том числе получивших российское гражданство в упрощенном порядке, не будет.

В беседе с "Ъ" председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что речь идет не о дискриминации иностранных специалистов, но "об ответственном подходе к сектору российского здравоохранения" при приеме врачей из-за рубежа на работу".

В здравоохранительной сфере РФ сегодня занято немало уроженцев Кыргызстана, выпускников как республиканского, так и российских медицинских вузов. По словам почетного председателя кыргызской диаспоры Москвы Раимкула Аттокурова, только в российской столице действуют более сорока десятков лечебных учреждений различного профиля и масштаба, которые возглавляют, в которых работают выходцы из КР. Они объединены в Ассоциацию медицинских работников Кыргызстана в Москве.

В основном, это многопрофильные медцентры. И даже те, что изначально ориентировались на какое-то одно направление, например, на стоматологию, в дальнейшем добавляют другие профили. И вводят в свой штат узистов, терапевтов, педиатров, других специалистов, в соответствии с потребностями находящихся здесь граждан Кыргызстана, других пациентов. Большая дополнительная нагрузка на весь этот медперсонал легла в период пандемии коронавируса. Врачи-кыргызстанцы консультируют соотечественников, оказывают им, по мере возможностей и практическую помощь. Ряду таких специалистов посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат недавно вручила благодарственные грамоты посольства и Роспотребнадзора за, как было сказано, большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга",- рассказал Аттокуров.