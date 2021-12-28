Кыргызстан участвует в развитии промкооперации в СНГ

В СНГ развернута подготовка новых документов, направленных на развитие промышленной кооперации. Проработке основных из них было посвящено состоявшееся в режиме видеоконференции заседание экспертной группы, которое прошло с участием специалистов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Республики и Исполнительного комитета Содружества.

На заседании шла речь о согласовании проектов Программы концептуальных направлений развития промышленной кооперации между государствами СНГ и Комплексной программы мер по ее развитию на 2022–2030 годы.

Концепция отражает консолидированную позицию стран-партнеров по целям, задачам, принципам, механизмам и основным направлениям взаимодействия в данной области. Программа, как предусмотрено, позволит создать совместные кластеры в агропромышленном секторе, в области машиностроения, электротехники, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики и других приоритетных отраслях.

Как отмечалось на заседании, в новых экономических условиях становления промышленной политики в государствах СНГ интерес к производственной кооперации все более возрастает. И поэтому одним из интеграционных приоритетов в Содружестве становится выработка и реализация нормативного документа по техническому перевооружению основных отраслей производства, что необходимо для ускорения структурной перестройки экономики в сторону высоких технологий и производственной кооперации.

С учетом большинства поступивших замечаний и предложений проект в основном был одобрен. После его доработки он будет направлен в правительства стран Содружества на согласование с целью повторного рассмотрения на заседании экспертной группы в феврале 2022 года, сообщили в Исполкоме СНГ.