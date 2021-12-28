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Развитию интеграции в ЕАЭС поможет новый портал

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- Евгений Денисенко
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В рамках Евразийского экономического союза начал действовать цифровой портал "Евразийская интеграция в цифрах: экономический мониторинг". Он разработан Министерством экономического развития России совместно с Всероссийской Академией внешней торговли (ВАВТ).

Заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач назвал этот проект уникальным. По словам Вольвача, портал содержит в себе комплексную информацию о состоянии экономики и торгово-экономических связях государств – членов ЕАЭС+ и отражает современные тенденции в ЕАЭС к цифровизации.

"Для нас важно, чтобы информация о текущем состоянии экономик стран ЕАЭС и перспективах развития евразийской интеграции была доступна для каждого гражданина. Наша цель – популяризация евразийской интеграции, донесение до каждого в визуально-доступной форме основных тенденций на пространстве Союза", - отметил

Разработчики поставили перед собой цель – создать динамическую визуализацию основных цифр и фактов, характеризующих эффект евразийской интеграции, которые дополнены экспертными комментариями и выводами.

Портал состоит из семи разделов. А именно: Евразийская интеграция (представлены основные союзные макроэкономические показатели, которые сопровождаются экспертными выводами), Экономические эффекты интеграции (экспертные оценки ее влияния и ее вклада в долю ВВП и торговлю государств-членов Союза), Основные макроэкономические показатели (по каждой стране отдельно, в том числе и агрегированные союзные), Эпидемиологическая динамика (информация о динамике заболеваний COVID-19 и о вакцинации в странах Союза и ближнего зарубежья), Торговля товарами (основные показатели по внешней и взаимной торговле ЕАЭС), Торговля услугами (актуальное состояние развитие рынка услуг в ЕАЭС и в отдельных странах, динамика и структура экспорта услуг, объем и структура взаимной торговли услугами внутри Союза, другие показатели), Инвестиции (представлена динамика прямых иностранных инвестиций, в том числе, объемы взаимных потоков инвестиций в рамках ЕАЭС.

"Портал включает широкий перечень показателей, позволяющих как экспертам, так и более широкой аудитории составить комплексное представление о состоянии экономики и торгово-экономических связях всего ЕАЭС и отдельных членов Союза", - отметил руководитель Центра экономической интеграции Института развития интеграционных процессов ВАВТ Никита Пыжиков.

Благодаря порталу, как заявлено, экспортеры стран Союза могут оценить тенденции, которые происходят в торговле между странами ЕАЭС, понять какая продукция востребована на его внутреннем рынке или будет востребована в краткосрочной перспективе, узнать о выгодах, получаемых от участия в евразийской интеграции.


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URL: https://www.vb.kg/411591
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