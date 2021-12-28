В Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит глав стран СНГ

Сегодня, 28 декабря, в Санкт-Петербурге, как планируется, состоится неформальный саммит руководителей стран СНГ. Их встреча, как сообщают российские СМИ, пройдет по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В саммите предусматривается участие президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиёева, премьер-министра Армения Никола Пашиняна, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ожидается, что речь пойдет, в том числе, о дальнейших мерах по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ, о решении общих актуальных проблем.

Комментируя предстоящую встречу в верхах, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на недавнем брифинге отметила: "Неформальные встречи лидеров стран СНГ, обычно проходящие в конце года, стали уже доброй традицией. Формат мероприятия не предусматривает фиксированной повестки дня, всё проходит в виде свободной дискуссии. Ожидается, что лидеры стран Содружества подведут итоги работы организации в текущем году, определят основные задачи на перспективу. Особое внимание, как правило, уделяется вопросам многопланового взаимодействия в рамках СНГ, проходит сверка позиций по основным международным и региональным темам".

"На встрече могут обсуждаться любые темы", - добавила Захарова.

Как ранее сообщал журналистам председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, очередное заседание Совета глав государств СНГ запланировано на 14 октября 2022 года в столице Казахстана - Нур-Султане. При этом он не исключил, что до саммита в Нур-Султане могут состояться неформальные встречи лидеров стран Содружества. Предыдущее заседание Совета глав государств СНГ прошло 15 октября текущего года, в формате видеоконференции.