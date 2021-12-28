22,9 миллиона долларов будет потрачено на строительство ГЭС "Бала-Саруу"

Открытое акционерное общество "Чакан ГЭС" получит финансирование в размере 22,9 миллиона долларов от Российско-Кыргызского фонда развития для строительства малой гидроэлектростанции "Бала-Саруу" на Кировском водохранилище в Таласской области. Соответствующее решение принято кабмином Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Проект строительства "Бала-Саруу" ГЭС подразумевает строительство ГЭС с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 миллионов киловатт-час. Режим работы указанной малой гидроэлектростанции будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом и пропусков воды с Кировского водохранилища.

Необходимо отметить, что впервые за много лет в нашей республике начато строительство малых гидроэлектростанций с участием государства. Развитие малой гидроэнергетики, наряду со строительством крупных гидроэнергетических объектов, позволит повысить экспортный потенциал республики и в маловодные периоды поддерживать основной источник электроэнергии – Токтогульскую ГЭС.

Напомним, что 29 августа текущего года президент Кыргызской Республики в рамках рабочей поездки в Таласскую область заложил капсулу под строительство новой гидроэлектростанции "Бала-Саруу" на Кировском водохранилище.

Строительством гидроэлектростанции будет заниматься открытое акционерное общество "Чакан ГЭС" при содействии Министерства энергетики Кыргызской Республики и открытого акционерного общества "Национальная холдинговая компания". Согласно дорожной карте, проект планируется завершить в декабре 2022 года.