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В Бишкеке обсудили охрану граждан и субъектов предпринимательства КНР

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке обсудили охрану граждан и субъектов предпринимательства КНР, осуществляющих трудовую деятельность на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Заместитель министра внутренних дел полковник милиции Октябрь Урмамбетов встретился с советником-посланником посольства Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ли Баоцзе.

На встрече присутствовали также заместитель официального представителя Министерства общественной безопасности КНР Фань Цзюньвэй, заместитель начальника Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов и начальник управления правового обеспечения и международного сотрудничества МВД Нурбек Жангабылов.

Обсуждался ряд вопросов в области правоохранительной деятельности, в том числе охрана граждан и субъектов предпринимательства КНР, осуществляющих трудовую деятельность на территории нашей страны. Октябрь Урмамбетов выразил уверенность в том, что существующие многие годы добрососедские отношения между странами послужат укреплению и развитию профессиональных контактов между правоохранительными органами Кыргызстана и Китая.

Стороны высоко оценили нынешний уровень двустороннего сотрудничества правоохранительных ведомств и высказались о его дальнейшем развитии.


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URL: https://www.vb.kg/411604
Теги:
Китай, посольство, предприниматель, МВД
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