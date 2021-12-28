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В США сняли фильм про Всемирные игры кочевников

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- Назгуль Абдыразакова
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Крупнейший спортивный журнал США Sports Illustrated выпустил документальный фильм об играх кочевников. Об этом на своей странице сообщил Касым Рахманкулов.

По его словам, крупнейший спортивный журнал США Sports Illustrated посетил Кыргызстан в 2018 году и снял документальный фильм об играх кочевников.

"Я работал день и ночь переводчиком, помощником и водителем у двух лучших парней, продюсера Бена Тейтельбаума и оператора Райана Митчела. Глазами этих двух журналистов зрители в США смогли увидеть суть кочевой игры, философию кочевой жизни. Основную часть фильма, конечно же, заняла игра "Кок бору". На мой взгляд, больше всего впечатлила двоих гостей мужская игра.

Меня беспокоит, что Facebook может заблокировать видео из-за проблем с авторскими правами. Ролик пока не публиковался ни на одном публичном ресурсе", - написал Рахманкулов.


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URL: https://www.vb.kg/411607
Теги:
США, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, фильм
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