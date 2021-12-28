Руслан Казакбаев встретился со спецпредставителем правительства КНР Ли Хуэй

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев встретился с китайской делегацией во главе со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего политического диалога. Стороны обменялись мнениями по дальнейшему продвижению всестороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, совместным мероприятиям по празднованию 30-летия дипломатических отношений, а также взаимодействию двух стран в рамках международных организаций и площадок, в частности ООН, "ЦА+Китай".

Ли Хуэй подчеркнул, что кыргызско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, что является моделью межгосударственных отношений нового типа. Традиционно дружественные и добрососедские отношения между двумя странами, взаимное доверие не только способствуют дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства, но и идут на пользу дела укрепления мира, стабильности и развития в региональном и глобальном масштабах.

Китайская сторона уважает выбор пути политического, экономического, социального и культурного развития Кыргызстана и поддерживает усилия правительства Кыргызстана, направленные на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, развитие и укрепление национальной экономики и поддержание стабильности в стране. Китайская сторона убеждена, что под руководством президента Жапарова Кыргызстан в скором времени обязательно встанет на путь процветания.

Руслан Казакбаев отметил, что укрепление всестороннего стратегического партнерства является приоритетным направлением внешней политики Кыргызстана. Он подчеркнул необходимость активизации политического диалога между КР и КНР.

Стороны обменялись мнениями относительно проведения совместных мероприятий, запланированных на 2022 год.

Принимая во внимание тот факт, что Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана, Руслан Казакбаев призвал китайскую сторону к продолжению совместной работы по реализации инвестиционных проектов на территории КР. Он такжет выразил признательность правительству КНР за оказываемую технико-экономическую помощь. При этом, вновь отметил необходимость увеличения бесперебойного грузопотока на КПП "Торугарт" и "Иркештам", а также выразил просьбу оказать содействие в ускоренном выезде до 31 декабря контейнеров с автотранспортными средствами 2015 года выпуска из Южной Кореи, которые задерживаются в морских портах Циндао и Ляньюньган КНР. Китайская сторона сообщила о принятом решении в приоритетном порядке организовать пропуск указанных грузов в КР.