В Узбекистане из библиотеки Нацуниверситета пропали редкие книги

Из библиотеки Национального университета Узбекистана пропали редкие книги. Их стоимость может составлять несколько миллионов долларов, сообщают местные СМИ.

В Генпрокуратуре заявили, что по данному факту проводится расследование, подробности о случившемся будут опубликованы позднее.

Ранее издание Kun сообщило о том, что из библиотеки таинственным образом пропали рукописи Абу Бакра Собуни, датируемые XIII веком, рукописная книга Шарафиддина Али Язди "Мукаддимай Зафарнома", написанная в XV веке, эпос "Хамса" Алишера Навои в золотом переплете и десятки других редких рукописей.

Утерянные книги могли быть вывезены контрабандой за границу, поскольку их стоимость на мировом рынке может достигать нескольких миллионов долларов.