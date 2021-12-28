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В Узбекистане из библиотеки Нацуниверситета пропали редкие книги

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Из библиотеки Национального университета Узбекистана пропали редкие книги. Их стоимость может составлять несколько миллионов долларов, сообщают местные СМИ.

В Генпрокуратуре заявили, что по данному факту проводится расследование, подробности о случившемся будут опубликованы позднее.

Ранее издание Kun сообщило о том, что из библиотеки таинственным образом пропали рукописи Абу Бакра Собуни, датируемые XIII веком, рукописная книга Шарафиддина Али Язди "Мукаддимай Зафарнома", написанная в XV веке, эпос "Хамса" Алишера Навои в золотом переплете и десятки других редких рукописей.

Утерянные книги могли быть вывезены контрабандой за границу, поскольку их стоимость на мировом рынке может достигать нескольких миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/411612
Теги:
книги, кража, Узбекистан
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