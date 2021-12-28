Генконсульство КР в Екатеринбурге приняло участие в акции "Елка желаний"

Сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге приняли участие в благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Акцию, адресованную детям из социально уязвимых семей, ежегодно организует Уральский благотворительный фонд "Дорогами Добра". Заблаговременно собираются открытки Деду Морозу с пожеланиями детей, и вывешиваются на елках в торговых центрах Екатеринбурга. А исполняют просьбы малышей горожане и гости столицы Урала, покупая и передавая желанные подарки организаторам акции.

Подарки детям раздают Дед мороз и Снегурочка, в роли которых выступают волонтеры. Ими становятся горожане, работники различных госучреждений и общественных организаций, а также иностранных консульств.

Сотрудники Генконсульства Кыргызстана в Екатеринбурге стали волшебниками в очередной раз. Они побывали в домах детей кыргызстанцев и вручили им долгожданные подарки. Кроме того, мальчишки и девчонки получили презенты, подготовленные самими сотрудниками Генконсульства.