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В столице изменены схемы движения маршрутов № 129, 215, 17 и 118

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- Анастасия Карелина
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Изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На заседании межведомственной комиссии по рассмотрению маршрутов общественного транспорта рассматривалось несколько вопросов. По результатам обсуждений решено было частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута №129. Движение в сторону конечной остановки на улице Коммунаров осуществлять по улицам: Бейшеналиевой, Рыскулова, Кулиева с выездом на проспект Жибек-Жолу. Далее маршрут следует по прежней схеме движения.

Также продлена схема движения микроавтобусного маршрута №215 по улице Лущихина до Тенир Тоо.

Частично изменена и схема движения автобусного маршрута №7 по улице Сыдыгалиева, Джамгырчинова, Интергельпо, далее с выездом на улицу Дэн Сяопина.

И продлена схема движения микроавтобусного маршрута №118 до средней школы №90 по улице Орокской.


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URL: https://www.vb.kg/411619
Теги:
маршрутки, Бишкек, общественный транспорт, автобусы
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