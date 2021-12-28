В столице изменены схемы движения маршрутов № 129, 215, 17 и 118

Изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На заседании межведомственной комиссии по рассмотрению маршрутов общественного транспорта рассматривалось несколько вопросов. По результатам обсуждений решено было частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута №129. Движение в сторону конечной остановки на улице Коммунаров осуществлять по улицам: Бейшеналиевой, Рыскулова, Кулиева с выездом на проспект Жибек-Жолу. Далее маршрут следует по прежней схеме движения.

Также продлена схема движения микроавтобусного маршрута №215 по улице Лущихина до Тенир Тоо.

Частично изменена и схема движения автобусного маршрута №7 по улице Сыдыгалиева, Джамгырчинова, Интергельпо, далее с выездом на улицу Дэн Сяопина.

И продлена схема движения микроавтобусного маршрута №118 до средней школы №90 по улице Орокской.