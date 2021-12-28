Содержащиеся в ИВС Чон-Алайского РОВД рассказали о пытках

Рабочая группа регионального представительства Наццентра КР по предупреждению пыток по Ошу и Ошской области на основании поступившей жалобы 25 декабря провела превентивную проверку ИВС Чон-Алайского РОВД. В момент посещения в изоляторе находились двое задержанных: жители Чон-Алайского района Э.Ч., 1971 г.р. и А.Р., 1963 г.р., подозреваемые в убийстве (статья 130 УК КР).

По утверждению первого подозреваемого в преступлении, милиционеры ОВД Чон-Алайского района задержали его и отправили в изолятор временного содержания 16 октября, а на следующий день привели в кабинет начальника РОВД и начали избивать, душили, надевая на голову противогаз.

"Мужчина заявил, что отказывался взять вину на себя, умолял прекратить беспредел. Однако, по его словам, сотрудники продолжали над ним издеваться и запугивать: "Если не признаешься в убийстве, то умрешь или на всю жизнь останешься инвалидом". Он уверяет, что таким образом его пытали в течение двух дней, пока не подписал признательные показания", - передает рассказ задержанного Улугбек Абдулазимов, и.о. представителя регионального отделения центра.

Второй подозреваемый заявил, что его привлекли к делу как соучастника и "под диктовку" заставили признаться в том, что Э.Ч. убил собутыльника, а тело выкинул в канал.

Оба задержанных после беседы с представителями НЦПП КР написали заявление о применении в отношении них пыток.

При осмотре ИВС эксперты зафиксировали и другие нарушения. В камерах холодно, температура воздуха не превышает 15 градусов тепла. Как утверждают задержанные, продолжительность прогулки, на которую их выводят дважды в день, составляет всего 10 минут.

"Сам прогулочный двор размером семь на два метра завален мусором, снег не убран. Нет закрытой площадки, где можно было бы укрыться от жары или непогоды. Стены покрыты трещинами. Туалет грязный и совершенно непригоден для использования. В ИВС также нет душевой кабины. Задержанные более 20 дней не имели возможности принять душ. Нет помещения для разогрева пищи и комнаты для хранения личных вещей. В универсальной медицинской аптечке не было надлежащих лекарств, шприцы с истекшим сроком годности", - добавляет Улугбек Абдулазимов.

По всем выявленным нарушениям сотрудники НЦПП КР оформили акт. Составленные материалы направят в компетентные органы для проверки и принятия соответствующих решений.